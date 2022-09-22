Два жителя Волгограда пойдут под суд за мошенничество с землей

Волгоградцев поймали на мошенничестве с землей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело о мошенничестве с землей. 47-летнего и 26-летнего волгоградцев обвиняют в продаже участка на улице Новоузенской, который они оформили на знакомого по поддельному свидетельству о наследовании. Мужчинам грозит до шести лет колонии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

По версии следователей СУ УМВД, в декабре 2020-го мужчины по поддельному свидетельству о наследстве оформили на 29-летнего знакомого землю в Ворошиловском районе. Затем участок продали за миллион. Но по факту эта земля была в собственности города. Теперь прокуратура будет через суд признавать сделки недействительными возвращать участок в муниципальную собственность.

Свою вину мужчины так и не признали. Их дело рассмотрит Центральный районный суд, а пока обвиняемые будут под домашним арестом. Дело на 29-летнего сообщника уже на рассмотрении.