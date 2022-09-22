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Общество22 сентября 2022 7:10

Волгоградцам посоветовали есть тыкву для крепкого здоровья и профилактики рака

Роспотребнадзор по Волгоградской области дал свои рекомендации
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Тыкву подают на стол уже более 7 тысяч лет.

Тыкву подают на стол уже более 7 тысяч лет.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор по Волгоградской области опубликовал рекомендации по осеннему питанию, точнее, по одному из самых лучших овощей для укрепления иммунитета. В нашем регионе тыкву любят и выращивают много. Из нее делают и каши, и пироги, и супы и печенья. И не зря, потому что тыква 0 настоящая кладезь витаминов, минералов и клетчатки. В тыкве есть витамины С, который укрепляет иммунную систему, витамины группы В, которые помощнике в синтезе эритроцитов. Также содержит она магний и калий, полезные для мышц и давления. Отлично способствует тыквенная клетчатка и пищеварению. А антиоксиданты, которых в этом овоще очень много, снижают риск хронических заболеваний и даже некоторых видов рака.

Кстати, тыква диетический продукт, так что подойдет тем, кто собрался худеть. Да и стоит она недорого. Так что оснований добавить тыкву в свой постоянный рацион очень много.