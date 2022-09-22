В Волгограде перевернувшаяся маршрутка с пассажирами подрезала автобус

Маршрутка везла пассажиров из Москвы в Элисту. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ранним утром 22 сентября в Советском районе Волгограда столкнулись маршрутка и автобус №55. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, медицинская помощь потребовалась водителю микроавтобуса. Пассажиры отделались легким испугом.

Водитель попал в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП произошло на проспекте Университетском. 36-летний мужчина за рулем маршрутки, которая ехала из Москвы в Элисту через город-герой, направлялся в сторону улицы Тормосиновская. Двигаясь в третьем ряду мужчина потерял управление над микроавтобусом. Возможно, на это повлияли погодные условия - ночью город накрыл дождь. В итоге «Мерседес» на полной скорости врезался в бордюр и перевернулся, подрезав пассажирский автобус.

- В результате пострадал водитель «Мерседеса». Предварительно, среди пассажиров маршрутного транспортного средства пострадавших нет, - уточнили в полиции.

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход проверки по факту ДТП с маршрутным микроавтобусом «Москва-Элиста».