В двух районах Волгограда на время отключат свет 22 сентября

Волгоградцев оставят без света на несколько часов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В четверг, 22 сентября 2022 года, тысячи волгоградцев снова будут сидеть без света из-за плановых ремонтов на электросетях. На этот раз среди коммунальных страдальцев, в чьих домах отключат электричество, окажутся жители двух районов Волгограда – Ворошиловского и Тракторозаводского, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

На Тракторном отключения света в четверг продлятся полдня – с 9.00 до 13.00. Объявят локальный блэкаут на улице Зенитчиков пселка Водстрой, в домах №6-12, 16-22, 28/176, 61/308 и 47-51.

В Ворошиловском районе 22 сентября 2022 обесточат жилые дома с 9 утра до 17 часов. Попадут в зону отключений электроэнергии пять улиц: Автозаводская, дома №27-33, Карело-Финская, дома №25, 15-19, Лобачевского, №2-22, 2а, 14а, 1-11, 1д, 1е, 9а, Палладина, №2-12, 2а, 21а, 21б, 19, 21 и Темрюкская, №4-10, 8а, 1-21 и 11а.