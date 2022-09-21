Волгоградские врачи спасли пациента с ковидом и тромбами в легочной артерии

Мужчину спасли от смерти и инвалидности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус сильно бьет по всем органам и нередко приводит к образованию тромбов. Одним из примеров тому 49-летний пациент с ковидом и тромбоэмболией легочной артерии, жизнь которого спасли в сентябре медики больницы №4 Волгограда, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Благодаря своевременной и эффективной терапии удалось не только спасти жизнь, но и предотвратить развитие тяжелой инвалидности у молодого мужчины, - рассказали в облздраве.

Задыхающегося мужчину в ковидный госпиталь привезли на скорой. Состояние пациента вызывало серьезные опасения, его поместили в реанимацию. Во время обследования обнаружили тромбы в легочной артерии, что часто приводит к летальным исходам. Волгоградцу при помощи медикаментов расщепили тромбы в сосудах легких и в полости правого предсердия. Параллельно лечили и от коронавируса. Уже через четыре дня мужчину перевели в кардиологическое отделение. Сейчас его готовят к выписке из больницы, лечение он продолжит в местной поликлинике.

В будущем точно ставить диагноз пациентам врачам 4-й больницы поможет новенький компьютерный томограф, который здесь установили на днях.