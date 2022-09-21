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Общество21 сентября 2022 13:29

В Волжском в новом парке вандалы сломали баскетбольное кольцо и музыкальные инструменты

Полиция ищет преступников
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Вандалы попали на камеры видеонаблюдения.

Вандалы попали на камеры видеонаблюдения.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Волжском продолжают благоустраивать новый парк на улице 40 лет Победы. Но нерадивые граждане уже успели разрушить часть того, что для них же и создавалась. Камеры видеонаблюдения записали как неизвестные сломали баскетбольное кольцо, уличные музыкальные инструменты, разбили урны.

Все записи отправили в полицию Волжского. Сотрудники УМВД выясняют личности преступников. Как только их установят, им предстоит ответить по всей строгости закона.

Администрация просит бережно относиться к тому, что делается для волжан. Ну а если вы увидели, как орудуют вандалы, то следует обратиться в полицию.