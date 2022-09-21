В Волгограде судят мастера участка за гибель девочки-подростка в расселенном доме

Женщина своей вины не признала. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде под суд идет 59-летняя женщина. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, которые повлекли тяжкий вред человеку.

Волгоградка работала мастером участка ООО «Новый дом». По своим обязанностям он должна была закрыть доступ в расселенным дом по улице Удмуртская в Красноармейском районе Волгограда. У нее было прямое распоряжение инженера. Но она его проигнорировала. В итоге 23 июня в дом свободна зашла 14-летняя девочка. Школьница поднялась на 3 этаж, вышла на балкон, у которого не было никакого ограждения, и упала вниз. Подросток получил кататравму: множественные переломы и ушибы.

Ребенка медики спасли, но потребовалась долгая реабилитация, полностью восстановиться девочка так и не смогла. По факту падения провели проверку и нашли виновного в ЧП.

Как рассказали в прокуратуре Волгоградской области, женщина свою вину полностью отрицает. Уголовное дело направили в красноармейский районный суд. Ей грозит до 6 лет тюрьмы.