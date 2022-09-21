ФАС вскрыла картель с волгоградскими и ростовскими дорожниками на 20 млрд рублей

Дорожники меж собой разыгрывали торги. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Антимонопольщики возбудили дело на шесть дорожных фирм из Ростовской и Волгоградской областей. Компании «Т-Транс» и «Ростовское ДСУ», «РостовАвтоДорСтрой» и «Таганрогское ДСУ», «ВолгоградАвтоДорСтрой» и «Тацинское ДСУ» подозревают в картельном сговоре на электронных торгах на строительство и ремонт дорог в двух регионах. Общая сумма поделенных контрактов дорожного картеля превысила 20 миллиардов рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ФАС России.

- Закупки проходили в сфере строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог в Ростовской и Волгоградской областях, - рассказали в ведомстве.

Основанием для возбуждения дела стали итоги выездных проверок антимонопольщиков. Если факты картельного сговора подтвердятся, то всем шести компаниям грозят многомиллионные оборотные штрафы.

Напомним, в сентябре ФАС раскрыла картельный сговор между двумя волгоградскими фирмами при благоустройстве парка Гагарина. МБУ «Северное» оштрафовали на 20.9 миллиона рублей, «ГК «ВСП-Сервис» – на полтора миллиона.