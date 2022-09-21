В Волгоградской области в августе годовая инфляция замедлилась до 12,7%

Благодаря увеличению производства в регионе замедлился рост цен на птицу. Фото: Мария АНАНОВА

В Волгоградской области снова замедлилась годовая инфляция, сообщает Банк России. В июне она составила 15%, в июле – 13,8%, а августе 2022 года – 12,7%. Это самые низкие цифры среди регионов ЮФО. Благодарны за это жители области должны быть падению цен на овощи и фрукты, которое случилось благодаря господдержке сельхозпроизводителей. Расширились посевные площади, собрали хороший урожай, в итоге помидоры, огурцы, капуста и картофель упали в цене. Снизился прирост цен на лук.

Снизились в годовом выражении и цены на яблоки – аграрии собрали больше этих фруктов, чем годом ранее. Но это не значит, что волгоградцам, чтобы сэкономить, приходится быть вегетарианцами. Рост цен на мясо, по наблюдению аналитиков, тоже замедлился.

- Прежде всего, это связано с увеличением объемов производства свинины и птицы – на 5,2% и на 7,5% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, изготовители смогли сократить издержки благодаря хорошему урожаю кормовых культур в регионе и увеличению выпуска комбикормов, – отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Отмечено небольшое снижение цен на билеты на самолет и поезд – компании вводили разные акции. Банк России прогнозирует, что в этом году годовая инфляция остановится на 11-13% и вернется к 4% в 2024 году.