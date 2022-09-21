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Общество21 сентября 2022 11:56

В Волгограде новое назначение главврача

Дмитрий Верстаков возглавиk областную стоматологическую поликлинику
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Дмитрий Верстаков - выпускник ВолгГМУ. Фото: администрация Волгоградской области

Дмитрий Верстаков - выпускник ВолгГМУ. Фото: администрация Волгоградской области

Экспертный совет по вопросам кадровой политике при комитете здравоохранения сегодня объявил о новом назначении. На этот раз постоянного руководителям получила областная стоматологическая поликлиника. Главврачом назначили Дмитрия Верстакова. Ему предстоит повысить качество оказываемых услуг и сделать медучреждение эффективным. Чтобы пациенты были довольны, а сотрудникам был комфортно работать.

Дмитрий Верстаков окончил ВолгГМУ по направлению «Стоматология». ОН кандидат медицинских наук, есть награды «Отличник здравоохранения» и орден 2 степени «За заслуги перед стоматологией».