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Происшествия21 сентября 2022 11:47

В Волгограде за невыплату зарплаты судят замдиректора стройфирмы

Четверо рабочих его компании полгода сидели без денег
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Дело передали в суд.

Дело передали в суд.

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгограде под суд пойдет 38-летний замдиректора строительной фирмы из Краснооктябрьского района, который полгода не выплачивал зарплату четырем своим сотрудникам, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

По версии следствия, с мая по ноябрь 2021-го заместитель директора фактически руководил компанией. На счетах фирмы были деньги на разные расходы, но их не нашлось на зарплату четырем сотрудникам. В итоге строители не получили более 370 тысяч рублей, которые им все же заплатили после вмешательства СКР. А руководителю теперь грозит тюремный срок.