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Общество21 сентября 2022 11:30

В Волгограде семи фирмам запретили торговать мясом

У них не было ветеринарных сопроводительных документов с 2018 года
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Компании не получали ветеринарные документы с 2018 года.

Компании не получали ветеринарные документы с 2018 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области Россельхоз надзор аннулировал регистрацию семи компаний, которые продавали мясо и продукцию из мяса. Столь жестокое наказание фирмы «заслужили» отсутствием оформленных ветеринарных сопроводительных документов. В черный список попали ООО «Эдем» из Волжского и ООО «Торговая компания Краснодонская», ООО «Самика», ООО «Мелика», ООО «Лекко», ООО «Волгатрейд», ООО «Волгомясопром».

Их продукция потенциально опасна, поэтому организациям присвоили статус «фантомные». То есть они не имеют право торговать ни колбасой, ни котлетами, ни стейками. Их исключили из реестра хозяйствующих субъектов информационной системы «Меркурий».

Как сообщили в Россельхознадзоре всего с начала года прикрыли 69 организаций-фантомов.