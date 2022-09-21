О разъяснении порядка обращения с твёрдыми коммунальными отходами

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

На дворе разгар осени, пора сбора последнего урожая и приведения в порядок частных подворий. Многие садоводы и огородники несут ботву и опил деревьев на контейнерные площадки. В многоквартирных домах дворники и сотрудники УК иногда складывают в контейнеры все: ботву, ветки, кусты и даже стволы деревьев. В последнее время все чаще фиксируются факты преднамеренного сброса таких отходов сотрудниками управляющих организаций, зачастую контейнеры специально подкатывают в места уборки для удобства дворников.

В адрес регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) увеличилось количество обращений от жителей о состоянии контейнерных площадок. В связи с чем «Ситиматик-Волгоград» напоминает, что растительные отходы не относятся к твердым коммунальным и не должны складироваться в предназначенные для обычного мусора контейнеры и бункеры.

Волгоградцы сами публикуют в соцсетях фотографии, на которых видны мешки с листвой, ветки от деревьев, бревна и строительные отходы – все то, что региональный оператор не вывозит в рамках оказания коммунальной услуги.

Напоминаем, что региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента их погрузки в спецавтотранспорт. Остальное – дело владельца площадки, а именно, местной администрации, УК, ТСЖ. Это, например, очистка от снега и льда в зимний период, от отходов вне контейнеров, подбор и подметание мусора вокруг контейнеров и бункеров, в том числе, после его погрузки в мусоровоз, дезинсекция и дератизация, ремонт контейнеров. Для предотвращения возгораний мусора необходимо обеспечивать регулярную уборку контейнерной площадки дворниками.

Данные нормы закреплены в «Правилах обустройства площадок накопления ТКО и ведения их реестра», 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», «Порядке накопления твердых коммунальных отходов на территории Волгоградской области», СанПиН 2.1.3684-21.

«Ситиматик-Волгоград» призывает граждан складывать в контейнеры только коммунальные отходы, а от остальных избавляться легально с привлечением специализированных компаний. Размещение на контейнерных площадках растительных отходов осложняет складирование обычного мусора, возникает переполнение контейнеров. Кроме того, компания просит сообщать о всех фактах захламления контейнерных площадок, поскольку это препятствует движению мусоровоза и вывозу отходов. В помощь для потребителей региональным оператором разработана памятка «Как правильно выбрасывать отходы», она размещена на официальном сайте в разделе наглядные пособия и доступна для скачивания.