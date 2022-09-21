В Волгоградской области выращивают треть российского амаранта

Амарантом в этом году засеяли более 1000 га. Фото: АВО

В Волгоградской области на территории трех районов Заволжья осваивают новые перспективные ниши в АПК. Более тысячи гектаров земли в этом году в Быковском, Николаевском и Палласовском районах засеяли амарантом – это треть объема по всей стране. Задачи агропромышленного комплекса, расширение ассортимента и новые инвестпроекты, обсудили на Дне поля в Быковском районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

Из выращенного на волгоградских полях амаранта делают муку и масло, его используют также в фармацевтике и косметологии, а ценят за насыщенность белками, жирами и минералами. Из остатков производства делают корма для животных. При этом для засушливых регионов Заволжья амарант – просто находка. Это растение любит сушь и жару. Так что инвесторы планируют наращивать производство и адаптировать сорта под особенности нашего климата.