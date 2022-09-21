В Волгограде началась отделка в строящейся школе-тысячнике

Фасад облицовывают панелями. Фото: мэрия

В строящейся новой школе-тысячнике на улице Кузнецкой в Ворошиловском районе уже началась чистовая отделка помещений. Параллельно подрядчик ведет коммуникации, обкладывает кафелем санузлы и фасад панелями, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Сейчас внутри школы наполовину оштукатурили стены, приступили к отделке кафелем санузлов и других помещений. Фасад также наполовину облицевали разноцветными линеарными панелями. Вокруг здания делают щебеночное основание под будущее футбольное поле и спортплощадки. После здесь уложат травмобезопасное покрытие.

В строящейся по нацпроекту «Образование» школе будет 40 классов, спортзалы, пищеблок со столовой, большой актовый зал и даже деловой центр для школьников. Не забыли и библиотеке, мастерских и лаборатории. Эта школа станет четвертой новостройкой в Волгограде за последние годы.

Также школу-тысячник возводят сейчас на улице Шекснинской, еще одна стройка скоро начнется улице Кортоева. Идет проектирование школы в Комарово. Следом на очереди - поселок ГЭС.