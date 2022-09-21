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Общество21 сентября 2022 8:57

В небольшом хуторе Волгоградской области строят современный ФАП

Фельдшер сможет принимать до 20 пациентов за смену
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Медицинская помощь станет доступней. Фото: администрация Волгоградской области

Медицинская помощь станет доступней. Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоградской области продолжают делать медицину доступной. Даже в самых отдаленных селах появляются новые ФАПы. На данный момент современный медпункт возводится в хуторе Семичный Котельниковского района. Здесь смогут принимать до 20 пациентов в сутки.

Сейчас уже смонтировали металлокаркас, сэндвич-панели, сделали пластиковые окна, готовят и подъезды к ФАПу. Внутри предстоит оборудовать процедурную, смотровую, зону ожидания, также обещают сделать и автостоянку для «скорой».

Как сообщили в комитете здравоохранения, за три года построили более 60 ФАПов, всего же к 2024 их будет 101.