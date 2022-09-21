В Волжском из-за ямы на дороге произошла авария с двумя КамАЗами и легковушкой

Грунт высыпался из большегруза на проезжую часть. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария в Волжском произошла в 16-30 20 сентября. Мужчина за рулем КамАЗа ехал по улице Александрова и при повороте направо на Ангарскую колесом попал в яму. Большегруз «подскочил» и шлак, который был в кузове, высыпался на проезжую часть. Следующий за ним еще один КамАЗ врезался в кучу груза, отчего у грузовика взорвалось внутреннее левое колесо, а шлак отпросило на легковушку, которая проезжала в этот момент по улице Ангарской. 40-летний водитель «Ниссан Ноуд» попал в больницу с травмами.

Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии. Возможно, к ответственности призовут и дорожников, которые допустили неровности на асфальте и вовремя их не устранили.