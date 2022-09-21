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Политика21 сентября 2022 8:24

В Волгоградской области начала работу призывная комиссия по частичной мобилизации

Руководить ею будет губернатор
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Руководить комиссией по призыву будет губернатор.

Руководить комиссией по призыву будет губернатор.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После подписания президентом указа о частичной мобилизации, в Волгоградской области создали специальную призывную комиссию. Возглавит ее глава региона – губернатор Андрей Бочаров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе губернатора Волгоградской области.

- В Волгоградской области под руководством губернатора начинает работу призывная комиссия по частичной мобилизации, - рассказали в ведомстве.

Призывная комиссия в волгоградском регионе начинает свою работу уже с 21 сентября 2022 года. В этот же день частичная мобилизация стартует по всей стране.

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