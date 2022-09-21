Электробус проехал по Волгограду тысячу километров и перевез 3 тысячи пассажиров

Электробус протестируют на разных городских маршрутах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Неделю назад в Волгоград для тестовых испытаний прибыл новенький электробус. Городские власти планируют закупку двух десятков единиц этого транспорта, если их удовлетворят итоги тестовых испытаний. Обещают учесть и мнение горожан. Волгоградцы имели возможность проехать на электробусе – в последние 7 дней он работал на маршруте 15а и возил пассажиров от Больничного комплекса до Тулака. За неделю его протестировали 3000 человек.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии Волгограда, за 7 дней электробус проехал по маршруту 70 раз, преодолев около тысячи километров. Волгоградцы оставили о работе этого транспортного средства более 250 отзывов. Сейчас городские власти решают, куда направить электробус, чтобы его работу оценили пассажиры других маршрутов.

Напомним, в Волгограде проходит испытания электробус производства «КамАЗ». О может ехать со скоростью до 70 км/час, вмещает 85 пассажиров, а заряда аккумуляторов хватает на 70 километров пути. Его можно эксплуатировать при температуре от -45 до +40 градусов. Это экологически чистый вид транспорта, при этом он стоит дороже газомоторных автобусов.