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Общество21 сентября 2022 6:26

В Волгограде МФО оштрафуют за издевательства над должником

Судебные приставы защитили женщину от звонков коллекторов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Приставы защищают права должников.

Приставы защищают права должников.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Волгограда набрала кредитов в трех микрофинансовых организациях, но погасить долг вовремя не смогла. Дальше последовали нескончаемые звонки коллекторов с угрозами и требованием вернуть деньги. Представители МФО не стеснялись в выражениях, общаясь с должницей, оказывали психологическое давление, грубили, матерились. Лишь вмешательство судебного пристава остановило шквал звонков. МФО грозит штраф от 50 тысяч рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУФССП России по Волгоградской области.

- В отношении нарушителей будут возбуждены административные расследования и составлены протоколы, - рассказали в ведомстве.

После волгоградка написала благодарность сотруднику профильного отдела регионального ГУФССП Елене Зеновой за профессионализм и своевременную помощь.