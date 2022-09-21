В Волгограде МФО оштрафуют за издевательства над должником

Приставы защищают права должников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Волгограда набрала кредитов в трех микрофинансовых организациях, но погасить долг вовремя не смогла. Дальше последовали нескончаемые звонки коллекторов с угрозами и требованием вернуть деньги. Представители МФО не стеснялись в выражениях, общаясь с должницей, оказывали психологическое давление, грубили, матерились. Лишь вмешательство судебного пристава остановило шквал звонков. МФО грозит штраф от 50 тысяч рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУФССП России по Волгоградской области.

- В отношении нарушителей будут возбуждены административные расследования и составлены протоколы, - рассказали в ведомстве.

После волгоградка написала благодарность сотруднику профильного отдела регионального ГУФССП Елене Зеновой за профессионализм и своевременную помощь.