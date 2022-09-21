В Волгоградской области растет число заболевших ОРВИ среди детей

Дети пошли в школу - заболеваемость сразу пошла вверх. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор по Волгоградской области опубликовал данные по заболевшим ОРВИ за неделю. По сравнению с прошлой число зараженных выросло на 13 процентов. В основном за счет детей. Началась учеба в школе, детсадовские дети вернулись в группы после летних отпусков родителей. К тому же осень в этом году выдалась слякотной, что нетипично для Волгограда.

Специалисты говорят, что сейчас циркулируют вирусы не гриппозной этиологии – парагрипп, бока- и риновирусы. Также много и коронавируса - SARS-CoV-2.

Если простуды проходят достаточно легко, то грипп (в этом сезоне пока не зарегистрировано случаев) намного опасней своими осложнениями. Поэтому медики рекомендуют прививаться не только от ковида, но и от гриппа. В группу риска попадают дети младше трех лет, люди старше 60, хроники, беременные, медики, учителя, социальные работники, работники общепита.

Пока привились только 13 процентов населения Волгоградской области.