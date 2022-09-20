Под Волгоградом на мать, избивавшую сына, возбудили дело после видео в соцсетях

Полиция возбудила дело. Фото: Александр ПАНОВ

Полиция возбудила уголовное дело на 41-летнюю жительницу Палласовского района после видеозаписи из соцсетей, на которой 9-летний мальчик признается, что подвергается насилию со стороны матери.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, данный ролик попал в руки сотрудников ПДН Ребенок рассказал, что родительница периодически проявляла физическую агрессию. Ребенку доставалось шнуром от зарядного устройства, также мать угрожала избить сына лопатой.

Отметим, что ранее женщина состояла на учете в ПДН.

- В настоящее время мать вновь поставлена на учет из-за того, что она злоупотребляет спиртными напитками и периодически наносит телесные повреждения своему сыну, - отметили в полиции.

С женщины взяли подписку о невыезде. Ей грозит наказание по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей».