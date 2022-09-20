Организаторы ParkSeason Fest объяснили причины неудачи фестиваля в Волгограде

Аншлага не случилось. Фото: Екатерина СИМОХИНА

То, что крупнейший музыкальный фестиваль Юга России ParkSeason Fest в Волгограде ждет неудача, было понятно уже за пару недель до мероприятия – билеты начали продавать за полцены. Но ажиотажа все равно не было, даже когда билеты в фанзону отдавали с 70% скидкой. Несмотря на приличный состав артистов – а приехали группы, которых в Волгограде давно не слышали – людей пришло настолько мало, что все спокойно бы поместились в фан-зоне возле сцены. У посетителей была возможность прилечь на полу даже там, где обычно теснота и давка.

Концерт получился отличным и все музыканты выложились по-максимуму, отыграв каждый по часу, а группа «Кино» и все полтора. Тем, кто пришел на фестиваль, жаловаться было не на что. Григорий Лепс назвал его «семейным», намекая, что собрались здесь все в тесном кругу. Организаторы тоже признали – аншлага не случилось, но есть объективные причины.

- Мы связываем это с чередой вынужденных переносов дат и замен артистов. Очевидно, что фестиваль прошел через максимально сложные испытания, которые начались еще в марте 2020 года с пандемии, и публика оказалась «перегрета». В PR-службе ParkSeason Fest сообщили, что рады пришедшей многотысячной аудитории, хотя ожидали значительно большее количество посетителей, - говорится в сообщении, которое организаторы распространили во вторник, 20 сентября.

Ответили они и жалобы некоторых зрителей на проблемы со звуком. В фанзоне и на танцполе их не заметили, а вот те, кто купил билеты на верхний ярус на трибуны, ничего не слышали.

- Максимально комфортные места по качеству звука были в фанзоне, на танцполе, а также на всех трибунах, за исключением некоторых рядов самых высоких ярусов. Ситуацию оперативно решали на месте. Всем посетителям, которые оказались на некомфортных по звучанию верхних боковых секторах, например, A205, стюарды предлагали пересесть в более дорогие места нижних ярусов, – заявили в оргкомитете.

И добавили, что на Волгоград Арене впервые задействовали премиальное и одно из лучших в мире оборудование, но специфика стадионов такова, что не в каждой точке можно добиться идеального звучания.