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Происшествия20 сентября 2022 12:45

В Волжском судят мужчину, обвиняемого в двойном убийстве 15-летней давности

СК передал материалы дела в прокуратуру
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК завершил расследование уголовного дела.

СК завершил расследование уголовного дела.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи завершили расследование двойного убийства, которое произошло в Волжском 15 лет назад. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, материалы уголовного дела в отношении 54-летнего подозреваемого передали в прокуратуру.

Напомним, в июле этого года следователи задержали мужчину, который мог быть причастен к другому преступлению. Его отпечатки пальцев совпали с уликами, обнаруженными в квартире в доме на улице Александрова, где много лет назад произошло кровавое убийство. Сотрудники СК установили, что именно этот человек в январе 2007 года зверски расправился с двумя знакомыми. Обвиняемый нанес жертвам множество ударов руками, ногами и тяжелыми предметами. Травмы оказались смертельными. После этого мужчине удалось скрыться и много лет оставаться безнаказанным.

- Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Фигурант по решению суда находится под стражей, - добавили в следкоме.