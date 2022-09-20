В Волжском судят мужчину, обвиняемого в двойном убийстве 15-летней давности

СК завершил расследование уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи завершили расследование двойного убийства, которое произошло в Волжском 15 лет назад. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, материалы уголовного дела в отношении 54-летнего подозреваемого передали в прокуратуру.

Напомним, в июле этого года следователи задержали мужчину, который мог быть причастен к другому преступлению. Его отпечатки пальцев совпали с уликами, обнаруженными в квартире в доме на улице Александрова, где много лет назад произошло кровавое убийство. Сотрудники СК установили, что именно этот человек в январе 2007 года зверски расправился с двумя знакомыми. Обвиняемый нанес жертвам множество ударов руками, ногами и тяжелыми предметами. Травмы оказались смертельными. После этого мужчине удалось скрыться и много лет оставаться безнаказанным.

- Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Фигурант по решению суда находится под стражей, - добавили в следкоме.