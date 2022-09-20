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Общество20 сентября 2022 12:36

В Волгоградской области с начала года в полтора раза выросло количество самозанятых

76 тысяч волгоградцев отчитываются по специальному налоговому режиму
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Больше всего самозанятых трудятся в сфере грузоперевозок.

Больше всего самозанятых трудятся в сфере грузоперевозок.

Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

Вот уже больше двух лет волгоградцы могут зарегистрироваться как самозанятые и применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». И их количество постоянно растет. С начала года в полтора раза стало больше тех, кто работает по упрощенной системе. На 20 сентября таких 76 тысяч человек.

Больше всего среди самозанятых тех, кто занимается пассажирскими и грузовыми перевозками, работает парикмахерами, сдает квартиры в аренду и занимается репетиторством.

Как сообщили в ФНС по Волгоградской области, отчитываться по специальному налоговому режиму достаточно просто. Либо через мобильное приложение «Мой налог», либо через "Личный кабинет".