В Волжском похоронили бывшего замглавы администрации Волгоградской области

Фото: администрация Волжского.

На 81-ом году жизни после тяжелой болезни скончался бывший замглавы администрации Волгоградской области по строительству и ЖКХ Михаил Никулин. Прощание с заслуженным строителем РФ состоялось сегодня, 20 сентября, в Волжском. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии города-спутника.

Михаил Григорьевич всю жизнь посвятил развитию родного края. Работал в «Волгоградгидрострой». В администрацию региона пришел в 1997 году, а с 2009-го возглавил «Строительный комплекс Волгоградской области».

- Удостоен званий «Заслуженный строитель РФ» и «Почетный строитель РФ», являлся почетным профессором Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии, - рассказали в администрации Волжского.

За неоценимый трудовой вклад награжден почетным знаком «Строительная слава», званием «Человек на своем месте» и медалями.

Редакция "КП-Волгоград" приносит соболезнования родным и близким.