В Волгоградской области 21 сентября снова обещают ливни, град и штормовой ветер

Лучше повременить с прогулкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Судя по сообщениям МЧС, в Волгоградской области почти пол-лета было неблагоприятным, а теперь и половина осени. На 21 сентября спасатели опубликовали предупреждение о сильных дождях, ливнях, грозах, граде, и штормовом ветре до 25 метров в секунду

Будьте внимательны, особенно, когда паркуете машину. Не делайте это возле деревьев и шатких рекламных конструкций, не выходите на Волгу и малые реки на лодке и прочих плавсредствах, не трогайте оборванные провода. Не стоит отправляться в путешествие на природу по такой погоде - никакого удовольствия точно не получите. Берегите себя и близких, а в случае ЧП звоните "112" или "101"