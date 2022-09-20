Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 11:47

В Волгоградской области 21 сентября снова обещают ливни, град и штормовой ветер

МЧС региона предупреждает о неблагоприятных погодных условиях
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Лучше повременить с прогулкой.

Лучше повременить с прогулкой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Судя по сообщениям МЧС, в Волгоградской области почти пол-лета было неблагоприятным, а теперь и половина осени. На 21 сентября спасатели опубликовали предупреждение о сильных дождях, ливнях, грозах, граде, и штормовом ветре до 25 метров в секунду

Будьте внимательны, особенно, когда паркуете машину. Не делайте это возле деревьев и шатких рекламных конструкций, не выходите на Волгу и малые реки на лодке и прочих плавсредствах, не трогайте оборванные провода. Не стоит отправляться в путешествие на природу по такой погоде - никакого удовольствия точно не получите. Берегите себя и близких, а в случае ЧП звоните "112" или "101"