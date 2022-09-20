Справиться с осенней хандрой волгоградцам помогают секс, сладости и шопинг

Осенью волгоградцы испытывают хандру. Фото: Екатерина СИМОХИНА

44% жителей Волгограда признались, что справиться с осенней хандрой им помогает секс с любимым человеком. К такому выводу пришли эксперты онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и популярного ювелирного бренда, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

28% респондентов ответили, что сладости помогают быстро поднять плохое настроение. Еще 20% волгоградцев посоветовали старый-добрый шопинг. Покупки – это всегда приятно, особенно в ювелирных магазинах. В этом признались 32% шопголиков. 16% горожан, борющихся с хандрой в торговых центрах и бутиках, предпочитают обновлять гардероб, 24% покупают гаджеты, 16% - технику. Причем большая часть опрошенных признается – тратить деньги на себя куда приятнее, чем на близких.

Кстати, 52% волгоградцев переживают осеннюю хандру. 44% замечают на улицах грустных прохожих, а еще горожане признались, что окружающие стали какими-то злыми. Чаще всего жители чувствуют грусть, тоску, уныние и апатию. 12% предпочитают запивать, а 16% заедать плохое настроение.