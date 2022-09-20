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Общество20 сентября 2022 9:28

С каждым днем все больше детей заражаются коронавирусом в Волгоградской области

За сутки диагноз подтвердили 170 несовершеннолетним
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Госпитализировали 95 человек.

Госпитализировали 95 человек.

Оперштаб опубликовал данные по коронавирусу на 20 сентября 2022 года в Волгоградской области. Стремительного роста пока не наблюдается. За сутки заболели 806 человек.. Доля детей среди них высокая - 170. Это и школьники и совсем малыши. С началом учебного года темпы роста неприятно удивляют. Но на карантин пока классы закрывать не собираются.

Госпитализировали 95 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, а вылечились от него 1203 человека.

К сожалению, есть и один летальный случай. От коронавируса умер 89-летний дедушка из Камышина, у него были множественные хронические заболевания.