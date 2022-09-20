Ведущие объединения Волгоградской области вошли в совет Фонда поддержки участников СВО

Фото: пресс-служба администрации региона.

Накануне власти Волгоградской области сообщили о создании Фонда поддержки участников СВО, а сегодня объяснили, кто будет контролировать его работу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, для этих целей создали Наблюдательный совет, в который вошли ведущие объединения – ОНФ, профсоюзы, политики, общественники, чиновники. Помочь участникам спецоперации смогут все желающие – от простых граждан, до предприятий и организаций. Поэтому важна прозрачность процесса.

Сейчас прорабатываются идеи, на что направить средства Фонда. В первую очередь, участникам СВО и их семьям окажут дополнительные меры поддержки. Также народные пожертвования направят на увековечивание памяти погибших Героев.

- Важно помнить, что, как говорил Александр III: «У России есть только два союзника - её армия и флот. И сейчас самое меньшее, что каждый - именно каждый - может сделать - это оказать прямую помощь и поддержку нашим ребятам, нашим воинам, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Отметим, что глава региона первым перевел личные средства в Фонд. Все деньги будут потрачены на реальные нужды бойцов, защищающих мирное население Донбасса от националистов.