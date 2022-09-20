В Волжском судят лже-гадалку за мошенничество на 1,2 млн рублей

Дело передали в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волжский горсуд рассмотрит уголовное дело в отношении 27-летней «гадалки», которая заработала на двух клиентах 1,2 миллиона рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, женщине грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество в крупном размере.

Одной из жертв стала жительница Волжского, заплатившая за эзотерические услуги более 900 тысяч рублей. «Маг» более года обманывала волжанку, обещая разрешить проблемы и требуя за обряды приличные суммы. Еще одна потерпевшая – женщина из Казани, заплатившая целительнице 300 тысяч рублей.

- При этом фактически обвиняемая никаких услуг не оказывала, потратив деньги на покупку автомобиля. Женщина признала вину и возместила ущерб, - уточнили в прокуратуре.

Добавим, что уголовное дела расследовали сотрудники УМВД по Волжскому.