Вода к жителям Советского района Волгограда вернется к часу дня

Систему уже заполнили водой, осталось немного подождать. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«Концессии водоснабжения» завершили ремонтные работы на водоводе в Советском районе Волгограда. Они залатали дыру, которая появилась на трубе диметром 700 миллиметров в ночь на 20 сентября. Аварийная бригада трудилась всю ночь. Сейчас система наполняется водой, примерно к часу дня ресурс появится во всех домах.

Напомним, авария произошла на проспекте Университетском, без воды остались жители микрорайона СХИ, «Родниковая долина", дома на остановке «Нефтяник». Но коммунальщики достаточно оперативно среагировали на ЧП.