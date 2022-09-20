Под Волгоградом браконьеру грозит 2 года тюрьмы за ловлю рыбы сетями

Мужчину успел выловить 93 рыбины. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 19 сентября, полицейские задержали 55-летнего жителя Серафимовичского района, ловившего рыбу незаконным способом. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина установил на Дону 60-метровую сеть и успел выловить почти сотню особей чехони.

- Задержанный вину свою в содеянном признал, пояснив, что добычу рыбы осуществлял для личного употребления в пищу, - пояснили в полиции.

Кстати, ранее мужчину уже судили, так что рецидивисту грозит вполне реальное наказание. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Если это случится, рецидивист рискует загреметь в тюрьму на два года.