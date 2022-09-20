В Волгограде завершили благоустройство склона напротив Речпорта

Склон стал сочным и зеленым. Фото: администрация Волгограда.

Еще один участок набережной в Волгограде привели в порядок. На этот раз благоустройства дождался унылый высохший склон напротив речного порта. Вид из новых ресторанов на эту часть города был не очень. Сейчас же склон стал сочным, зеленым и красивым. Городские власти привели в порядок территорию площадью более 10 тысяч квадратных метров.

Работы провели на участке от поймы реки Царицы до пешеходного моста, который соединяет Речпорт с Верхней террасой набережной. Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» у автомобилистов появился паркинг на 50 мест – раньше посетителям заведений, офисов и фитнес-клубов в здании речного вокзала его очень не хватало. Не было и тротуаров. Оставив машину на зеленой зоне, люди шли по грунтовке на концерт в филармонию или ресторан. Теперь здесь все в асфальте.

Для тех, кто спускался к речпорту пешком, путь тоже стал комфортнее – рабочие отремонтировали лестничный спуск от «Маяка» к ЦКЗ. Старые поручни заменили на новые, территорию осветили новыми фонарями.

Самое большое внимание уделили зелени: здесь постелили газон, высадили 580 кизильников и 80 черемух. С первых же дней все поливается благодаря установке автоматического полива.

Сейчас завершается укладка второго слоя асфальта на местном проезде вдоль речного порта. Помимо склона, волгоградцы получили и новую дорогу. Городские власти обещают продолжить преображение этой территории в 2023 году. Здесь появится инфраструктура для отдыха и прогулок.