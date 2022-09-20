В Волгограде аферист обманул педиатра на 300 тысяч рублей

Афериста ищет полиция. Фото: Александр ПАНОВ

Педиатр из Волгограда потерял все свои сбережения после одного телефонного разговора с мошенником. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УМВД по городу-герою, детского врача обманули на 300 тысяч рублей.

Несколько дней назад 38-летнему сотруднику детской поликлиники в Советском районе на днях позвонил аферист. Он представился работником компании-оператора мобильной связи. Преступник сообщил, что кто-то пытается подключиться к его телефону, чтобы воспользоваться мобильным банком. Чтобы предотвратить это, необходимо установить «безопасное приложение». Что доктор и сделал.

- После чего злоумышленник смог подключить услугу переадресации поступающих смс-сообщений на другой мобильный телефон, получив тем самым доступ к кодам безопасности от систем дистанционного управления финансами, - сообщили в полиции.

Полиция ищет афериста и настоятельно рекомендует волгоградцам не доверять сомнительным звонкам. Лучше положить трубку и перепроверить информацию лично.