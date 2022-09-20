Осужденному на 9 лет за содействие терроризму волгоградцу не удалось смягчить наказание

Фото: УФСБ России по Волгоградской области

Апелляционный военный суд подтвердил приговор Южного окружного военного суда в отношении Файзали Халимхонова, который, находясь в Волгограде, перечислил деньги на финансирование запрещенной в России организации «Исламское государство». Мужчину признали виновным в содействии терроризму и приговорили к 9 годам в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ по Волгоградской области.

Как установил суд, будучи в Волгограде, Халимхонов через мобильное приложение перечислил 3 тысячи рублей на карту находящегося в Сирии боевика из Таджикистана, реквизиты которого ему предоставил другой участник террористической организации. Вышли на него сотрудники регионального УФСБ.