Стали известны подробности аварии на 7-й Гвардейской в Волгограде, где пострадали два подростка

Пострадавших госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ГУ МВД по Волгоградской области рассказали подробности ДТП на 7-й Гвардейской. Напомним, три пассажира, в том числе два ребенка, попали в больницу в результате ДТП в Центральном районе 19 сентября. Авария произошла около восьми утра на проспекте Ленина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе полиции, 38-летняя женщина за рулем «Мерседеса» ехала с Балонина на Пражскую.

- При осуществлении левого поворота на регулируемом перекрестке совершила столкновение с автомобилем «Лада Веста» под управлением 46-летнего водителя, - отметили в полиции.

Как итог подростки 10 и 13 лет, а также 51-летний мужчина, находившиеся в момент ДТП в салоне иномарки, получили различные травмы. Их увезли в медучреждения, где оказали необходимую помощь.