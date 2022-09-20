В Волгограде начали ремонтировать памятник морякам североморцам

Памятник отремонтируют за 3,2 миллиона рублей. Фото: мэрия

В Волгограде в Ворошиловском районе приступили к ремонту памятника морякам-североморцам. Сейчас подрядчик уже монтирует ограждение, за которым и будет происходить весь процесс. По контракту должны обновить семиметровую скульптуру бойца с противотанковым ружьем. С нее снимут слой грязи, уберут старую краску, устранят повреждения. После этого покрасят специальным водостойким покрытием с гидрофобными составами Также восстановят полукруглую стелу со словами Роберта Рождественского из поэмы «Реквием». Предстоит благоустроить и территорию вокруг.

Стоимость работ 3 миллиона 254 тысячи – аукцион состоялся в августе. Срок выполнения работ – до 1 ноября.

Напомним, памятники приводят в порядок по всей Волгоградской области. Регион готовится к празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве.