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Общество20 сентября 2022 6:29

От укусов клещей в Волгоградской области пострадали почти 1,5 тысячи человек

За сезон шесть человек заразились опасными инфекциями
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Снятого клеща можно отнести на анализ.

Снятого клеща можно отнести на анализ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С похолоданием в Волгоградской области снизилась активность клещей, которые досаждали жителям региона с весны. За последнюю неделю с укусами клещей к медикам обратились всего 8 волгоградцев, за сезон – 1481, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом сразу шесть волгоградцев заразились инфекциями, передающимися через укусы клещей. В лаборатории у двух пациентов подтвердили опасную Крымскую геморрагическую лихорадку. Еще четыре человека подхватили от членистоногих болезнь Лайма или иксодовый клещевой боррелиоз.

С холодами клещи исчезнут. Но пока в Волгограде стоят теплые деньки, волгоградцам все же стоит осматривать друг друга на предмет их наличия, вернувшись с прогулки.