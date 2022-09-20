От укусов клещей в Волгоградской области пострадали почти 1,5 тысячи человек

Снятого клеща можно отнести на анализ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С похолоданием в Волгоградской области снизилась активность клещей, которые досаждали жителям региона с весны. За последнюю неделю с укусами клещей к медикам обратились всего 8 волгоградцев, за сезон – 1481, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом сразу шесть волгоградцев заразились инфекциями, передающимися через укусы клещей. В лаборатории у двух пациентов подтвердили опасную Крымскую геморрагическую лихорадку. Еще четыре человека подхватили от членистоногих болезнь Лайма или иксодовый клещевой боррелиоз.

С холодами клещи исчезнут. Но пока в Волгограде стоят теплые деньки, волгоградцам все же стоит осматривать друг друга на предмет их наличия, вернувшись с прогулки.