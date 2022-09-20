Астраханские таможенники задержали в поезде «Ташкент-Волгоград» пассажиров с нелегальным товаром

Фото: пресс-служба Астраханской таможни.

Таможенники Астраханской области задержали нескольких пассажиров поезда Ташкент – Волгоград, перевозивших с собой сумки с нелегальным товаром на сумму около 300 тысяч рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе астраханской таможни. В сумках обнаружили более 700 единиц одежды, а также автозапчасти, кухонные приборы и всякую мелочь.

Как пояснили пассажиры, все это добро они везли родственникам в качестве подарков, а часть товаров надеялись продать для того, чтобы компенсировать стоимость проезда. При этом граждане не знали, что

- Все товары изъяты Астраханской таможней. Возбуждено 3 дела об административных правонарушениях, - добавили в таможне.

Отметим, что допускается перевозка товара без оплаты таможенный платежей на сумму не выше 1 тысяч евро, весом до 31 кило до конца октября этого года, а с ноября – не выше 500 евро общим весом до 25 кило.