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Общество20 сентября 2022 6:12

В Советском районе из-за коммунальной аварии без воды сидят сотни волгоградцев

Коммунальщики устраняют аварию на водоводе
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Воду обещают вернуть в дома в течении дня.

Воду обещают вернуть в дома в течении дня.

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В ночь на 20 сентября в десятках домов Советского района из кранов перестала течь холодная вода. Неожиданное отключение коснулось микрорайона СХИ, "Родниковой долины". Причина – коммунальная авария. Прорвало трубопровод холодного водоснабжения диаметром 700 миллиметров на проспекте Университетском. На место выехали специальные ремонтные бригады «Концессий водоснабжения». Воду перекрыли. Место аварии разрыли, сейчас рабочие ведут сварку. Когда восстановят трубу, систему заполнят водой и люди наконец-то смогут помыться и хотя бы выпить чая.

Коммунальщики обещают завершить работы в течение дня 20 сентября.

- Компания приносит извинения жителям за временные неудобства и просит всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - рассказали в «Концессиях водоснабжения»

Кстати, водовозки курсируют по всему району.