МЧС предупреждает волгоградцев о ливнях и шквалистом ветре 20 сентября

МЧС предупреждает волгоградцев о ливнях и шквальном ветре 20 сентября Фото: из личного архива Виктора Фролова.

Волгоградское МЧС предупреждает жителей региона о ливнях. Сильные осадки, а местами и град ожидаются вечером 19 сентября. Во вторник, 20 сентября, на некоторые районы области обрушатся дожди и грозы. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Синоптики Гидрометцентра обещают до +24 градусов тепла. В северной части области будет похолоднее – до +14...+19º. Ночью ожидается 9...+14º (при прояснении +4...+9º). Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный. В отдельных частях области порывы будут несильными – всего 4-9 м/с. А при грозах ожидается настоящий шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

В такую погоду лучше заранее побеспокоиться о месте для парковки автомобиля. Не лучшая идея оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.