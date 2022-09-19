В Волгограде установили новый аппарат КТ в больнице №4

Новый томограф уже смонтировали в больнице. Фото: АВО

В волгоградской больнице №4, которая в период пандемии стала флагманским ковидным госпиталем региона, установили новенький 64-срезовый компьютерный томограф российской сборки. Современный аппарат заменил устаревшую технику, выполнявшую всего 16 срезов и отработавшую свой срок. Это уже четвертая новинка, поступившая в волгоградские больницы в 2022 году, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

Технику закупают на средства нацпроекта «Здравоохранение». Аппарат КТ смонтировали в терапевтическом корпусе больницы №4. Именно там сейчас продолжают спасать жизни пациентов с коронавирусом и патологиями сердечно-сосудистой системы. Новый томограф дает медикам результаты более высокого качества и повышает точность постановки диагноза пациентам.

Вскоре масштабный ремонт предстоит пережить и двум корпусам стационара. Сейчас работы в терапевтическом и хирургическом корпусах больницы №4 в стадии проектирования. В зданиях полностью заменят инженерные системы, окна и двери. Также отремонтируют крышу и фасад, сделают перепланировку и ремонт внутренних помещений.