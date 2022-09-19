В Волгограде многодетную мать переселили из аварийного дома после вмешательства прокуратуры

Женщина с детьми получили жилье. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде администрация города пыталась через суд выселить из аварийного дома на улице Электростальской,20 многодетную мать с четырьмя детьми. Взамен женщине обещали мизерную компенсацию – 980 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры Красноармейского района женщине предоставили благоустроенную квартиру, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

Администрация Волгограда установила выкупную цену в 980 тысяч рублей, объясняя это вступившими в силу 28 декабря 2019 года изменениями в Жилищный кодекс РФ. Согласно им, на такую компенсацию могут рассчитывать те, кто купил квартиру в доме уже признанным аварийным. Но по факту волгоградка стала владелицей квартиры еще в апреле 2013 года и по закону имела право на новое жилье взамен изымаемого.

После вмешательства прокуратуры суд мэрии отказал и встал на сторону многодетной семьи. В суд подали еще один иск – на получение жилья. В итоге чиновники выделили квартиру, не дожидаясь еще одного судебного решения.