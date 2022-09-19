Фонд поддержки участников СВО решили создать в Волгоградской области

Губернатор решил внести в фонд личные средства. Фото: администрация Волгоградской области

Во время встречи с ветеранскими организациями 19 сентября Андрей Бочаров много времени уделил ситуации, которая сейчас происходит на Украине. Губернатор говорил о поддержке тех, кто участвует в СВО. Многие хотят помочь, но не знают как. Обращений по поводу этого становится все больше, поэтому принято решение создать специальный Фонд в форме единого регионального специального счета. Он будет полностью государственным, поэтому и контроль за деньгами обещают жесткий.

- Считаю, что моя поддержка в этом вопросе должна быть не только на словах, административной, но и личной. Поэтому я сам, первым, внесу личные средства в этот Фонд, - заявил губернатор.

В ближайшее время номер счета обещают опубликовать. Деньги туда переводить могут не только граждане, но и предприятия. Все средства направят на поддержку участников СВО.