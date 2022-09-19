Под Волгоградом депутата задержали за пьяное ДТП, в котором погибла женщина

СК расследует дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полтора года 53-летнему депутату одного из сельских поселений Котельниковского района, чья машина в январе 2021 года насмерть сбила 77-летнюю пенсионерку, удавалось вводить в заблуждение правоохранителей. Так как народный слуга в момент аварии был сильно пьян, вину за преступление отца решил взять 29-летний сын. Однако опытные следователи вывели заговорщиков на чистую воду.

После ряда экспертиз следователи сумели доказать причастность мужчины к трагедии и возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

- Его причастность к совершению инкриминируемого преступления подтверждается показаниями свидетелей-очевидцев, которые полностью опровергают выстроенное подозреваемым алиби, - говорят следователи.

Мужчине грозит от 2 до 7 лет тюрьмы.