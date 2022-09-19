1326 волгоградцев добровольно участвуют в СВО на территории Украины

Андрей Бочаров встретился с ветеранами. Фото: администрация Волгоградской области

19 сентября состоялась встреча губернатора Андрея Бочарова с представителями ветеранских организаций. Среди вопросов затронули и поддержку тех, кто сейчас находится на территории Украины и участвует в СВО.

- За последнее время сотни волгоградских добровольцев — а если точнее, на сегодняшний день уже 1326 человек, — присоединились к борьбе с фашистами и вместе, плечом к плечу с бойцами воинских формирований Луганской и Донецкой Народных Республик воюют самоотверженно, не жалея здоровья, сил, а зачастую и своей жизни, - рассказал губернатор.

По словам главы региона, в Волгоградской области много людей готовы не только словом, но и делом поддержать Россию даже с оружием в руках.

Для тех, кто участвует в спецоперации и военнослужащих и добровольцах будут предусмотрены льготы, также как и для их детей. Например, внеочередное поступление в вуз или колледж. Этот вопрос тоже обсуждался с ветеранами.