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Общество19 сентября 2022 12:29

Волгоградское УФАС нашло нарушения в закупке для скорой помощи на 2,3 млрд рублей

Конкурс стал предметом рассмотрения и в центральном аппарате ФАС России
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Закупка услуг для скорой оказалась скандальной.

Закупка услуг для скорой оказалась скандальной.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Центральный аппарат ФАС России рассмотрел жалобу компании «Волгоградская неотложка» на процедуру торгов по обеспечению машинами выездных бригад. Антимонопольщики нашли нарушения закона о контрактной системе. В закупке на 2,3 миллиарда рублей обнаружили и признаки нарушения закона о защите конкуренции. Материалы по делу передали в регион, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском УФАС.

Закупка услуг по обеспечению машинами скорой помощи стоимостью более 2 миллиардов рублей рассчитана с 2021 по 2025 годы. Заказчик - ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» - установил преимущество в 20 баллов участникам конкурса, у которых были автомобили с полным или передним приводом. А вот прежний победитель конкурса, чьи неотложки с задним приводом ранее бегали по волгоградским дорогам, автоматически оказался «за бортом». Разумного объяснения такому пожеланию заказчик не привел. Это антимонопольщики посчитали ограничением конкуренции.