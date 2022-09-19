Волгоградское УФАС нашло нарушения в закупке для скорой помощи на 2,3 млрд рублей

Закупка услуг для скорой оказалась скандальной. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Центральный аппарат ФАС России рассмотрел жалобу компании «Волгоградская неотложка» на процедуру торгов по обеспечению машинами выездных бригад. Антимонопольщики нашли нарушения закона о контрактной системе. В закупке на 2,3 миллиарда рублей обнаружили и признаки нарушения закона о защите конкуренции. Материалы по делу передали в регион, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском УФАС.

Закупка услуг по обеспечению машинами скорой помощи стоимостью более 2 миллиардов рублей рассчитана с 2021 по 2025 годы. Заказчик - ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» - установил преимущество в 20 баллов участникам конкурса, у которых были автомобили с полным или передним приводом. А вот прежний победитель конкурса, чьи неотложки с задним приводом ранее бегали по волгоградским дорогам, автоматически оказался «за бортом». Разумного объяснения такому пожеланию заказчик не привел. Это антимонопольщики посчитали ограничением конкуренции.