16 рек Донского бассейна оказались заросшими и заиленными в Волгоградской области

Многие реки нуждаются в расчистке русла. Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоградской области активно расчищают ерики и озера в Волго-Ахтубинской пойме. Но долгое время без внимания оставались реки Донского бассейна. В этом году экологи изучили 35 участков на 18 водоемах. Оказалось, что в восстановлении нуждается 16 рек: берега заросли, дно заилено, а в некоторых местах протоку мешают старые дамбы.. Это огромные средства, поэтому без участия федерального софинансирования не обойтись. Как сообщили в комитете природных ресурсов региона, На следующий год формируются заявки на субвенции из столицы нна разработку проектов очищения 119 километров рек Чир, Добрая, Цимла, Терса. Также предстоит в ближайшее время решить вопрос с ликвидацией дамб на реках Бердия и Кумылга, сейчас администрация определяет, кто собственник этих сооружений.

Кстати, в рамках федерального проекта Сохранение уникальных водных объектов нацпроекта Экология до конца года начнут расчищать реку Медведица на территории Кумылженского, Серафимовичского, Жирновского, Даниловского, Руднянского районов и города Михайловки.