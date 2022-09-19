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Общество19 сентября 2022 11:58

Уволенный за дискредитацию ВС РФ преподаватель ВолГУ надеялся вернуться в вуз

Волгоградский облсуд посчитал, что Романа Мельниченко отстранили от работы законно
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Уволенный за дискредитацию ВС РФ преподаватель ВолГУ надеялся вернуться к работе

Уволенный за дискредитацию ВС РФ преподаватель ВолГУ надеялся вернуться к работе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский областной суд счел законным увольнение доцента кафедры конституционного и муниципального права ВолГУ Романа Мельниченко. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе суда. Напомним, с преподавателем разорвали трудовые отношения в апреле этого года после публикаций в соцсетях информации, дискредитирующей ВС РФ и спецоперацию на Украине. Нашлись и другие основания – прогул. Однако Мельниченко надеялся вернуться к работе и подал в суд.

- Разрешая спор, суд пришел к выводу, что у работодателя имелись основания для расторжения трудовых договоров с Мельниченко, процедура и сроки применения дисциплинарного взыскания также соблюдены, - отметили в облсуде.

Преподаватель подал апелляцию, но судебная коллегия по гражданским делам согласилась с решением суда первой инстанции.