Уволенный за дискредитацию ВС РФ преподаватель ВолГУ надеялся вернуться в вуз

Уволенный за дискредитацию ВС РФ преподаватель ВолГУ надеялся вернуться к работе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский областной суд счел законным увольнение доцента кафедры конституционного и муниципального права ВолГУ Романа Мельниченко. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе суда. Напомним, с преподавателем разорвали трудовые отношения в апреле этого года после публикаций в соцсетях информации, дискредитирующей ВС РФ и спецоперацию на Украине. Нашлись и другие основания – прогул. Однако Мельниченко надеялся вернуться к работе и подал в суд.

- Разрешая спор, суд пришел к выводу, что у работодателя имелись основания для расторжения трудовых договоров с Мельниченко, процедура и сроки применения дисциплинарного взыскания также соблюдены, - отметили в облсуде.

Преподаватель подал апелляцию, но судебная коллегия по гражданским делам согласилась с решением суда первой инстанции.